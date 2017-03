Deze moeder doet na 6 jaar eindelijk haar petje af

Haarverlies is voor mannen en vrouwen een pijnlijk onderwerp. Al helemaal als het haarverlies extreem is en bijna niet meer te verhullen valt.

Dat was ook het geval bij Cathy Johnson. Ze lijdt aan de auto-immuunziekte alopecia waardoor ze lijdt aan ernstig haarverlies. Om dat te verhullen, droeg ze jarenlang een petje. Ze besloot onlangs in een video, gefilmd door haar dochter, eindelijk te onthullen waarom ze haar lokken altijd verstopt.

Alopecia

Vervolgens doet Cathy nog iets rigoureus. Met behulp van een vriendin scheert ze alles wat nog over is van haar haar af. “Dit is de tweede keer dat alopecia toeslaat en ik ben er klaar mee dat het me zo controleert. Ik leef voor mezelf, niet om dit te verbergen.” Go Cathy!

Bron: Little Things. Beeld: KIJK