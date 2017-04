3 jaar geleden overleed de toen 5 jaar oude Jack, de zoon van Marie Robinson. Op zijn sterfdag bezocht de moeder het graf en vroeg om een teken.

Toen hij 4 jaar oud was, werd er bij Jack een hersentumor vastgesteld. Na 4 maanden overleed het jongetje en liet hij zijn vader en moeder, tweelingbroer en 3 zussen achter. Zijn moeder bezocht in haar eentje het graf van haar zoontje op de dag van zijn overlijden. Ze was helemaal in tranen en had een teken van haar zoon nodig. En dat teken kreeg ze. Ze filmde de bijzondere gebeurtenis en deelde het op Facebook.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook