Elke tiener maakt wel de fase door dat opruimen héél erg laag op het to-do-lijstje staat. Ook als ze ouder zijn, kunnen je kinderen nog een enorme bende van hun kamer maken. Maar zo bont als Christina maken ze het waarschijnlijk niet.

Het meisje had net haar eindexamen gehaald. In no time was haar slaapkamer niet meer leefbaar. Overal lagen plastic zakken, prullaria, kleding… De deur kon amper meer open.

Paleisje

Christina zelf was de rotzooi al ontvlucht en sliep op de vloer van haar broers kamer. Dat kon toch niet langer, vond haar moeder. Ze riep hulp in van een opruimexpert. Die toverde de kamer binnen een dag om in een paleisje, compleet met nieuw geverfde wanden en fotolijstjes. Maar dat kostte wel zweet en tranen…

Bron: Little Things. Beeld: Kijk