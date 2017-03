Moeder tilt kindje zelf uit haar buik tijdens keizersnede

Een bijzondere bevalling in het Diakonessenhuis in Utrecht afgelopen vrijdag: baby Jula kwam niet zelf uit de buik gekropen zoals in de video, maar moeder Camilla Emmaneel tilde zelf haar baby uit haar baarmoeder tijdens een keizersnede.

Normaal gesproken haalt de gynaecoloog het kindje uit de buik en wordt het na een korte controle naar de moeder gebracht, maar nu kon Camillia haar dochter Jula meteen in haar armen sluiten. Dat was een grote wens van Camilla en haar man. Na wat studies uit het buitenland geraadpleegd te hebben, stemden de artsen ermee in. Volgens de gynaecoloog van het ziekenhuis Koen Deurloo was het een bijzondere ervaring. “Alles verliep goed. Het kind liet meteen luid en duidelijk van zich horen”, vertelde hij aan het AD.

Primeur

Het was een primeur voor het Utrechtse ziekenhuis en waarschijnlijk ook een landelijke primeur. Deze manier van bevallen lijkt een logische stap te zijn omdat ouders steeds directer contact met het kindje wordt gegund. Voor de artsen was het vooral de vraag hoe ze de steriliteit konden garanderen als de moeder met haar handen dichtbij de plek van de operatie was. Daarom werd de moeder in het begin nog wel met een doek gescheiden van het gebied van de operatie, maar toen het hoofdje te zien was, werd dit weggehaald. De moeder kon het kindje zo zelf pakken en naar zich toe trekken.

Moeder haalt zelf baby uit haar buik na keizersnede: De Nijkerkse Camilla Emmaneel heeft in het… https://t.co/v9d1kkaAhD #nieuws #Nederland pic.twitter.com/7WL34ynz8t — Roddy Rietveldt (@rjrietveldt) 1 maart 2017

Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.