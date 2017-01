Hilarisch filmpje toont moederschap in 34 seconden: ‘Ik kom nooit van ze af’

“Alle moeders kennen dit gevoel”, schreef Ashley Gardner toen ze deze video online plaatste. En inderdaad, miljoenen mensen deelden de video waarin Ashley zich voor haar 4 dochters verstopt om even op adem te komen, in de voorraadkast.

“Ik zit in de voorraadkast. Om een snoepje te eten. Is dat verkeerd?” vraagt Ashley zich hardop af in de video. Op de achtergrond hoor je haar 4 meiden gillen. “Mam heeft af en toe iets lekkers nodig om de rest van de avond door te komen. Je komt nooit van ze af. Ze willen alles wat jij hebt.” En dat blijkt wel: een van de meisjes ligt op de grond voor de voorraadkast onder de deur door te spieken.

Vierling

Ashley is moeder van de vierling Indie, Esme, Scarlett en Evangeline, die net 2 jaar oud zijn geworden. Op social media deelt ze regelmatig foto’s en filmpjes van haar bijzondere gezin. De video vanuit de voorraadkast is inmiddels al meer dan 4 miljoen keer bekeken.

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook, Youtube