Wanneer je als baby (met je ouders) emigreert naar een ander land, of wanneer je op zeer jonge leeftijd wordt geadopteerd, dan zou je denken dat je je moedertaal verleert. Maar niets blijkt minder waar.

Want ook al was je piepjong toen je je geboorteland verliet, volgens wetenschappers blijf je de kennis van de taal van je moederland áltijd behouden. En op latere leeftijd kun je deze taal gemakkelijk weer ophalen en bijspijkeren. Vergeten of verleren doe je het dus zeker niet.

Van Korea naar Nederland

Om tot deze conclusie te komen hebben wetenschappers aan de Radboud Universiteit, de Hanyang-University in Seoul en de Western Sydney University de handen ineen geslagen. Zo hebben de wetenschappers een groep van 29 volwassenen onder de loep genomen met een Koreaanse afkomst. Deze personen werden als kind geadopteerd door Nederlandstalige gezinnen toen zij een peuter of baby jonger dan zes maanden waren.

Moedertaal versus aangeleerd

Vervolgens zijn deze resultaten vergeleken met 29 Nederlandse en 25 Koreaanse volwassenen die wél met hun eigen moedertaal zijn opgevoed. Vervolgens kregen de groepen allemaal een training Koreaans. Daarbij moesten de proefpersonen ‘vreemde’ Koreaanse medeklinkers uitspreken. De Nederlanders van Koreaanse afkomst presteerden een stuk beter dan de Nederlanders. Er was geen verschil te herkennen tussen de personen die als peuter of als baby naar Nederland zijn gekomen.

Praat zoveel mogelijk tegen je baby’s

Zo vertelt onderzoeksleider, dr. Jiyoun Choi aan BBC News: “Deze studie toont aan dat al in de eerste levensmaanden bruikbare talenkennis wordt opgedaan die behouden blijft zonder verdere input van de taal. Probeer dus zoveel mogelijk tegen je baby’s te praten want ze absorberen en verwerken wat je zegt.”

