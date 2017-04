Moeite met ouder worden. Herkenbaar? Dan móet je naar deze hilarische voorstelling

Je weet dat het er aan zit te komen. Het onvermijdelijk moment van stoppen met je werk, als je halverwege de 60 bent. Zie je er tegenop, heb je moeite met ouder worden omdat je bang bent dat je wereldje zo klein wordt als je woonkamer? Of kijk je er juist reikhalzend naar uit?

Theatergroep Carver heeft hierover een hilarische voorstelling gemaakt.

De vaste actrices Beppie Melissen, Leny Breederveld, Raymonde de Kuyper en Joke Tjalsma staan nu eindelijk weer eens exclusief met elkaar op de planken. Zij kruipen in de huid van een stel ouwe rockers, die al hun hele leven samen op tour zijn geweest. Wanneer stop je na zo’n intensieve samenwerking? Op het hoogtepunt? Voor je hoogtepunt? Of als het eigenlijk al te laat is…?

Onze cultuursnuiver Fem kijkt enorm uit naar deze voorstelling, want deze vier actrices zijn haar helden! En het script is geïnspireerd op improvisaties van de 4 vrouwen en zijn samengesteld door niemand minder dan Maria Goos.

De verwachtingen van Fem zijn dus hoog gespannen. De vraag is alleen: is Fem na afloop net zo enthousiast…?

Meer weten?

Theatergroep Carver heeft sinds haar oprichting in 1989 een geheel eigen, unieke stijl van theater maken ontwikkeld, die zich vooral kenmerkt door een uiterst persoonlijke betrokkenheid van de spelers zelf. Carver zoekt naar situaties, plekken, omstandigheden die op schrijnende en vaak hilarische wijze het droevige geploeter van gewone mensen tonen. Door ‘in te zoomen’ op de allerkleinste details leggen zij een tragikomische werkelijkheid bloot die vaak pijnlijk herkenbaar is. Al meer dan twintig jaar behoren de voorstellingen van theatergroep Carver tot de hoogtepunten in het theaterseizoen en vormen een ijkpunt in het Nederlandse theaterveld.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV