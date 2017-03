Moet een vrouw de vuilnis ook gewoon buiten zetten, ja of nee?

“Zet jij het vuilnis maar buiten, schat. Jij bent daar namelijk veel beter in.” We hebben dit excuus allemaal weleens gebruikt. Gewoon, omdat je geen zin had om naarbuiten te lopen. Omdat de zak stinkt. Te zwaar is. Of gewoon… omdat.

Wij depondeerden bij de goudeerlijke mannen uit ons Libelle-panel de stelling: Vrouwen hoeven het vuilnis niet buiten te zetten. Onze mannen zijn het deze keer NIET met elkaar eens, van ‘we leven toch niet in de vorige eeuw’ tot ‘ik vind het zielig voor d’r’. Kijk mee. Kun je lachen. En je verbazen.

Bron & beeld: Libelle TV