Fem: “Aha, als ik mozaïeksteentjes op m’n onderbroek naai, dan heet het couture”

Deze week toog Fem Petraeus naar het Gemeentemuseum in Den Haag voor de tentoonstelling To Audrey With Love over mode-ontwerper Hubert de Givenchy en zijn muse en goede vriendin Audrey Hepburn.

Maar onze cultuurvlogger weet níets van mode. Gelukkig gaat ze niet alleen. Libelle’s adjunct-hoofdredacteur Bastiaan van Schaik gaat gezellig mee. Het is tenslotte zijn field of expertise!

Een lesje mode voor Over Eva-actrice Fem en voor iedereen die zich afvraagt: wát is couture nu precies? “Je hebt best kans dat zo’n jurk 80.000 euro kost.” Kijk en verwonder.

Bron & beeld: Libelle TV