Het origineel van My Best Friend’s Wedding liep eígenlijk heel anders af

Julia Roberts heeft de bijnaam ‘America’s sweetheart’, maar het testpubliek van de filmklassieker My Best Friend’s Wedding was helemaal niet zo weg van de actrice, waardoor de film een heel andere einde kreeg dan de makers eigenlijk voor ogen hadden.

In de film My Best Friend’s Wedding wordt Julia Roberts verliefd op haar beste vriend. Probleem: die vriend gaat trouwen met een andere, veel jongere vrouw (gespeeld door Cameron Diaz). Vanaf dat moment is het Julia’s missie om dat huwelijk te voorkomen, maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Aan het eind van de film vindt de hoofdrolspeelster niet de liefde van haar leven, maar danst ze op de bruiloft van haar beste vriend met haar homoseksuele vriend.

Hekel aan Julia

In de originele versie daarentegen was het de bedoeling dat Julia op het eind een leuke man tegen het lijf zou lopen. Dat feest ging mooi niet door omdat het testpubliek van de film een hekel had aan Julia’s personage en haar helemaal geen liefde gunde. “Ze wilden haar nog liever dood. Ze begrepen niks van haar motieven,” zegt regisseur P.J. Hogan.

Homoseksuele man

Omdat de filmmaatschappij ook weer niet wilde dat ze alleen zou eindigden, duwden ze haar in de armen van een homoseksuele man. “Die laatste scène gaf het publiek de kans weer van haar karakter te houden. Door die laatste vijf minuten klopt de hele film.”

