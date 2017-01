Dít Nederlandse strand is een van de 21 beste stranden ter wereld

Het tijdschrift National Geographic heeft de 21 beste stranden van de wereld op een rijtje gezet. En tussen de meest idyllische stranden als Blue Bay in Mauritius en Papakōlea Beach in Hawaii staat ook een strand dat hier gewoon in ons kikkerlandje ligt.

Het gaat om het strand van… Noordwijk! National Geographic heeft het strand in de lijst opgenomen omdat het de ideale plek is voor mensen met honden.

Hondvriendelijk

“Voorbij de bollenvelden in Zuid-Holland, tussen Amsterdam en Den Haag, ligt het kustplaatsje Noordwijk dat een speciaal hondenstrand heeft voor wilde capriolen aan de Noordzee”, schrijft het toonaangevende tijdschrift. “Er zijn speciale hondelwandelroutes en hondvriendelijke restaurants en verblijfplekken.” Het hondenstrand begint bij strandtent Take2 en loopt tot aan Katwijk: het hele jaar door mogen honden hier loslopen.

