Je kunt ‘m bijna niet gemist hebben: de satirische video die Arjen Lubach en zijn redactie van ‘Zondag met Lubach’ maakten over de Amerikaanse president Donald Trump. Het filmpje ging de hele wereld over, en dat inspireerde andere Europese landen een soortgelijke video op te nemen.

In het filmpje wordt ons land op Trumpiaanse wijze voorgesteld aan de president. “Dear Mr. President, welcome to this introduction video about the Netherlands. It’s gonna be a great video. It’s gonna be absolutely fantastic“, zegt de voice-over. De video, die op Facebook al bijna 50 miljoen keer bekeken werd, eindigt met de vraag: “America first, the Netherlands second?” Dit naar aanleiding van Trumps lijfspreuk: “America first.”

Het filmpje, en met name deze zin, blijkt een inspiratiebron voor andere landen, die op een grappige manier duidelijk maken dat niet Nederland, maar zíj op de 2e plaats moeten staan. We maakten een selectie van de grappigste filmpjes.

Zwitserland

De Zwitserse tv-show Deville Late Night’s meent dat Zwitserland op de 2e plaats hoort te staan, omdat zij tenminste bergen hebben en niet zo plat zijn als Nederland.

Denemarken

Het Deense programma Natholdet maakte dit filmpje, waarin ze zeggen: “Vergeet Nederland, dat land is een ramp. Net als Holland.”

Portugal

En ook Portugal blijft niet achter. Onze favoriete zin uit hun filmpje: “Weg met die Nederlanders, ze zijn nog meer oranje dan jij.”

België

Onze zuiderburen halen in hun filmpje de geruchten rondom Trump en de ‘golden shower‘ die hij zou hebben gekregen van een prostituee naar boven: “We zullen Manneken Pis elke week een ander schattig pakje aan trekken. Als u langskomt, zullen we hem met alle liefde aankleden als een Russische prostituee en hem over uw bed laten plassen.”

Duitsland

En tot slot Duitsland, dat inspeelt op het feit dat Trump de Amerikaanse media beschuldigt van het verspreiden van fake news: “Duitsland organiseerde 2 wereldoorlogen in de afgelopen 100 jaar. Het waren de beste oorlogen ter wereld. En Duitsland won ze allebei. Iedereen die iets anders zegt, verspreidt fake news.”

