Zóveel vrouwen voelen zich beoordeeld op uiterlijk in plaats van talent

Behoorlijk schokkend: 71% van de vrouwen heeft het gevoel dat ze beoordeeld worden op hun uiterlijk en te weinig op hun talenten. Dat blijkt uit onderzoek van Dove.

Het beautymerk lanceert daarom de campagne ‘My beauty, my say’. De achterliggende gedachte is dat vrouwen zelf bepalen wat ze mooi vinden en hoe ze eruit willen zien en zich dus niet meer door anderen laten beoordelen op hun uiterlijk. Hoog tijd dus om op te komen voor jouw eigen versie van schoonheid. Deel je verhaal via de #mybeautymysay en moedig andere vrouwen aan met je mee te doen en niemand je meer te laten beoordelen op je uiterlijk.

