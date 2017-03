Neem de verantwoordelijkheid over het seksleven dat jij graag wilt: Guusje geeft 3 tips!

Zit er een groot verschil tussen jouw gewenste seksleven en het seksleven dat je daadwerkelijk hebt? Wil je weer opgewonden raken? Of wil je gewoon weer gezien worden?

Het gebeurt vaak dat een vrijpartij toch niet zo gaat als dat je je het had voorgesteld en dat is zonde. Wat wil jij nu eigenlijk écht ervaren? Onze liefde- en passievlogger Guusje legt jou in 3 handige tips uit hoe jij je wens voor je seksleven in vervulling kunt zien gaan.

Bron & Beeld: Libelle TV