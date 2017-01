Schattig: deze kleine neushoorn ziet voor het eerst sneeuw

In het oosten van Nederland is de eerste sneeuw van 2017 al gevallen. Helaas moeten we nog even wachten tot het moment waarop we écht kunnen genieten van sneeuwpret. Deze babyneushoorn heeft nog nooit sneeuw gezien en ontdekt voor het eerst hoe leuk die witte vlokken zijn.

Een kleine neushoorn in de Blank Park Zoo in Des Moines in de Amerikaanse staat Iowa kreeg van zijn verzorgers verse sneeuw in zijn hok. Samen met zijn moeder ontdekt hij de koude, witte vlokken. Als hij eenmaal doorheeft hoe leuk die sneeuw is, gaat hij er enthousiast mee spelen. Wat een schattig gezicht!

Bron: Metronieuws