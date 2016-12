Sportvlogger Lot: 4 oefeningen voor sterke en strakke kuiten!

Heb jij laatst prachtige laarzen in de etalage zien staan maar heb je ze niet gekocht omdat je kuiten iets te vol waren? Over een tijdje kan je ze wel kopen! Er zijn namelijk ontzettend veel goede oefeningen om mooie strakke kuiten te krijgen. Sportvlogger Lot heeft er 4 voor je op een rij gezet. Het is wel belangrijk dat je deze oefeningen vaker dan 1x in de week doet, anders heeft het niet zoveel zin. Goed inde oren knopen dus. Succes!

