Oeps: Oscar voor beste film onterecht uitgereikt aan La La Land

La La Land won afgelopen nacht de Oscar voor beste film, maar die blijdschap was van korte duur. Niet La La Land, maar Moonlight was de echte winnaar. En dat leverde op het podium een pijnlijk tafereel op.

De producer van La La Land, Fred Berger, moest de dankspeech van de producers onderbreken toen hij hoorde dat er een fout was gemaakt. “Dit is geen grap.”

Envelop

Warren Beatty, die de Oscar mocht uitreiken, had een verkeerde envelop in handen gekregen. Hij claimt dat hij per ongeluk de envelop voor Beste Actrice in handen had gekregen – en dat was Emma Stone voor haar rol in La La Land. Maar om de verwarring compleet te maken, beweert Stone dat ze die envelop zelf in handen had en Beatty dus nooit haar envelop had kunnen hebben.

Afstaan

De makers van La La Land moesten dus het felbegeerde beeldje afstaan aan de cast en crew van Moonlight. “Dit kan zelfs in mijn dromen niet waar zijn” reageerde Moonlight-regisseur Barry Jenkins. “Maar mijn dromen kunnen me wat. Mijn God!”

