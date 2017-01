Oma Sneijder woest nadat Xess Xava wordt beledigd op social media

Dit weekend plaatste Yolanthe een schattige foto met haar 15 maanden oude zoontje en kreeg daarna een lááding kritiek over zich heen. Oma Sneijder neemt het nu voor haar schoondochter op.

Een aantal volgers van Yolanthe plaatste hele onaardige opmerkingen over het uiterlijk van Xess Xava onder de foto. Waarom? Dat blijft de grote vraag. Ook oma Sylvia Sneijder is woest over het feit dat mensen zulke dingen kunnen zeggen over het uiterlijk van een klein jochie.

Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 28 Jan 2017 om 1:26 PST



Bron: Show.nl. Beeld: Instagram.