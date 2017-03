Hippe ombré nagels? Daarvoor hoef je niet naar de nagelsalon

How to master the art of ombré nails? Nou, zo.

Ze zijn weer helemaal hip, ombré nagels. Voor wie ze níet kent: bij deze nail art soort lopen verschillende kleuren in elkaar over. Je begint met een licht basiskleurtje, een midden kleurtje en een donker kleurtje. Vervolgens is het de bedoeling dat die allemaal smooth in elkaar overloopt. Ja, best een klusje. Máár oefening baart kunst! En het is makkelijker dan je denkt, kijk gauw.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

Bron & beeld: Libelle TV