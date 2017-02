Video: Omstanders redden jochie dat door hoge golven in zee wordt gesleurd

Een klein jongetje dat in Hawaï in de branding aan het spelen is, wordt plotseling door de sterke stroming de zee ingetrokken. Omstanders twijfelen geen moment en duiken erachteraan. De video van de redding gaat nu het hele internet over en leidt tot boze reacties op de ouders van het ventje.

Op de beelden is te zien hoe een vader instructies geeft aan zijn zoontje, die in de branding ligt en op het strand probeert te kruipen. Maar de stroming trekt het jongetje richting de zee, waar juist op dat moment een paar hoge golven aan komen. Dan breekt er paniek uit.

Op het droge

De vrouw die aan het filmen is begint om hulp te roepen en de ouders van het jochie rennen naar hem toe, maar de sterke stroming sleurt hem alleen maar verder de zee in. Gelukkig komen er op dat moment een paar atletische mannen het water ingestormd. Het duurt eventjes, maar uiteindelijk weten de mannen het jongetje op het droge te krijgen.

Kritiek

De mannen die te hulp schoten, worden op social media geprezen als helden. Maar er klinkt ook veel kritiek: de ouders krijgen het flink te verduren. Sommige kijkers vinden dat het kleine jongetje überhaupt niet in de golven had moeten spelen. “In deze omstandigheden moet je je kind niet toestaan om pootje te baden. Ze hebben geluk gehad dat hij nog leeft”, schrijft iemand. Een ander schrijft sarcastisch: “Uitstekend ouderschap”.

