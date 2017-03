Omvallende tassen en rondvliegende spullen door de auto? Zo voorkom je dat

Je tassen heb je waarschijnlijk tijdens het rijden altijd naast je op de passagiersstoel staan. Zodat als je in de file stil komt te staan, je gauw even je lippenstift bij kunt werken of een snelle blik op je telefoon kunt werpen. Let op: alleen als je stíl staat mag je dit doen 😉

Maar wat nou als je ineens plotseling vol op de rem moet trappen en je geliefde tassen de auto doorvliegen en daarmee de hele inhoud verspreidt door de auto ligt. Dan had je toch even gehoopt dat je deze lifehack had gezien…

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV