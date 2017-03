Een ooglift zónder chirurgie dankzij... kortere wenkbrauwen

In 2016 werd Petra Stolze (45) ontslagen en dit had ook z’n weerslag op haar gezin, met twee opgroeiende pubers. Nu is ze klaar voor een nieuwe start.

Daar hoort natuurlijk een nieuwe frisse look bij: visagiste Inge brengt Petra’s wenkbrauwen in model waardoor ze een optische ooglift krijgt. Het resultaat is een frisse, open, jóngere blik. Zien? Kijk mee.

Over 7 jaar jonger

Met een frisse coupe en nieuwe outfit van het Libelle Metamorfose Team ziet elke vrouw er járen jonger uit!

Bron & beeld: Libelle TV