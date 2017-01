Deze opa en oma dachten dat ze een slideshow met foto’s van hun allereerste kleinkind te zien kregen. Hun pasgeboren kleinzoon woont in Australië, terwijl zij in Ierland wonen, en ze hebben het jongetje daardoor nog nooit in het echt kunnen zien. Maar er staat hen een enorme verrassing te wachten…

De Ierse John woont al 10 jaar in Australië met zijn verloofde Claire. Toen hij onlangs vader werd van baby Niall waren zijn ouders door het dolle heen. Helaas konden zij hun allereerste kleinzoon voorlopig nog niet in levende lijve ontmoeten, omdat ze zo ver weg wonen.

Plannetje

John bedacht met hulp van zijn broer een plannetje om de kersverse grootouders te verrassen. Hij maakte een slideshow met foto’s van de kleine Niall en stuurde deze op naar zijn ouders. Als opa en oma de foto’s aan het kijken zijn, hebben ze er nog geen idee van dat John, Claire én Niall als verrassing naar Ierland zijn gevlogen. Sterker nog: hun zoon staat stiekem al in het huis, mét zijn baby. Broer Dave filmde ondertussen de reactie van de ouders op het moment dat ze in de gaten hebben dat hun kleinzoon in hun eigen huis is. Wat een mooie verrassing!

