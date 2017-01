Dit stel had de ‘time of their lives’ tijdens hun openingsdans

Alsof een huwelijk plannen nog niet genoeg werk is, vond dit stel tussendoor ook nog de tijd om een indrukwekkende choreografie te leren op het iconische nummer ‘Time of my life’ uit de film ‘Dirty Dancing’.

Lindsay Pergola en Rich Guarini imponeerden hun huwelijksgasten door tijdens de openingsdans in de rol te kruipen van Johnny en Baby uit Dirty Dancing. De lat lag dus nogal hoog, want wie kent de scène uit de film niet? Linsday en Rich maken echt alle verwachtingen waar. En ja, dat is inclusief die (doodenge) lift.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: KIJK