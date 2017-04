Opruimen met Mart Visser: tips voor een heerlijk overzichtelijke garderobe

Heb je weer ontzettend veel mooie, nieuwe (maar eigenlijk té veel!) kledingstukken gekocht? Of heb je al jaren een kast die uitpuilt? Ligt alles in je kast gepropt of op een hoopje op de stoel?

Zie je door die enorme berg kleding de leukste nieuwe aankopen niet meer – zelfs met het prijskaartje er nog aan?

Gelukkig is daar Mart Visser met de oplossing. Hij is natuurlijk geen stylist, maar hij kan je wel vertellen hoe jij je garderobe beter kunt indelen. Hallo opgeruimde kast!

Over Vraag het de expert

In deze rubriek vragen we een bekende expert naar zijn of haar advies over een specifiek onderwerp. Onder anderen mode-ontwerper Mart Visser beantwoordt prangende vragen over kleding. Heb jij een vraag over wat dan ook waar je graag antwoord op wilt hebben, mail dan naar: post@libelletv.nl.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV