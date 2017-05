Hartverscheurend: orang-oetan leeft 2 jaar lang in een krat

In Indonesië is een aap bevrijd die opgesloten zat in een krat van slechts een vierkante meter groot. De 4-jarige orang-oetan leefde al 2 jaar in de kleine behuizing. Hij had alleen een plastic fles en een rietje om mee te spelen.

De aap werd gered door Stichting International Animal Rescue (IAR). “Hij zat in zijn eentje in de donkere krat, afgezonderd van alles wat een orang-oetan nodig heeft om te overleven in het wild. Toen de krat voor het eerst openging, vluchtte hij een hoekje in, bang voor de mensen en het zonlicht.”

Naar een reservaat

De eigenaar zei dat hij de aap had gekregen toen het dier nog een baby was. Hij bouwde de krat omdat hij bang was dat de orang-oetan anders overlast voor de buren zou veroorzaken. Na een gesprek met IAR besloot hij de aap over te dragen: het dier wordt eerst in quarantaine gezet en daarna wordt hij bij lotgenoten in een reservaat geplaatst, met het doel om uiteindelijk weer uitgezet te worden in een bos.

