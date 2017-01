Rijke man wil huis van oude vrouw kopen en dan gebeurt er dit

De 86-jarige Edith Macefield woonde al 60 jaar in hetzelfde huis en weigerde om het te verkopen aan een rijke projectontwikkelaar. Na haar dood gebeurde er iets bijzonders met het huis.

De vrouw was een stoere dame. Toen ze jong was leerde ze Frans en Engels en ging ze bij het leger. Nadat ze gediend had in Engeland kwamen ze erachter dat ze nog helemaal geen 18 was en werd ze terug naar huis gestuurd. Vanaf dat moment heeft ze 60 jaar in hetzelfde huis gewoond.

Verkopen

Ze was niet van plan om het huis ooit nog te verlaten. Ze weigerde dan ook om haar huis te verkopen toen projectontwikkelaars van haar buurt een winkelcentrum wilden maken. Zelfs niet toen haar 1 miljoen dollar werd geboden. Daarom besloten de projectontwikkelaars het winkelcentrum gewoon om haar huis heen te bouwen.

Verzorgingshuis

En tijdens dat bouwen kreeg de vrouw er een goede vriend bij. De manager van de bouw van het hele winkelcentrum ging regelmatig bij haar op bezoek en als snel werden ze vrienden. Toen de vrouw de diagnose kanker kreeg, was Barry Martin degene die voor haar zorgde. Aan Little Things vertelt hij: “Ze wilde niet naar een verzorgingshuis. Ze wilde in het huis blijven en overlijden in het huis waar haar moeder ook is overleden.” Toen de vrouw in 2008 overleed, liet zij haar huis na aan Barry Martin.

Goed doel

Wat hij met het huis deed? Hij verkocht het niet omdat hij wist dat hij moest doen wat zij gedaan zou hebben. Het huis bleef staan en in 2015 werd het gedoneerd aan een goed om huizen voor mensen die geen huis hebben van te maken.



Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk.