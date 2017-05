Op déze outfit van koningin Máxima kwam veel kritiek

De week na de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander stond geheel in het teken van 4 en 5 mei.

Afgelopen 4 mei was het alweer de 5e keer dat Willem-Alexander en Máxima als koning en de koningin tijdens de Dodenherdenking een krans legden op de Dam. Op 5 mei trokken koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun mooiste outfits uit de kast voor het traditionele 5 mei-concert op de Amstel. Onder andere Roel van Velzen mocht daar voor het eerst optreden voor onze koning en koningin. Een geslaagde avond voor het koningspaar! Maar over de outfit – met in het bijzonder de broek – van koningin Máxima was niet iedereen te spreken…

Over de Week van Maxima

Duik samen met Libelle TV in het leven van Maxima! Iedere week kun je kijken wat onze koningin heeft gedaan. Van basisschoolbezoekjes tot stemrecht van de Koninklijke familie. Alles passeert de revue.

Bron & beeld: Libelle TV