Dit enthousiaste hondje gaat het hele internet over om een hilarische reden

Dit is Olly, een Jack Russel die meedoet aan een hondenwedstrijd waarbij hij een parcours moet afleggen. Maar het beestje is zó enthousiast dat hij alle kanten op vliegt, behalve de goede kant op. De wedstrijdcommentator ligt helemaal in een deuk. En wij ook!

Bron & beeld: Bored Panda, Crufts.