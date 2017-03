Overlever aanslagen Londen: ‘Ik dacht dat al mijn vrienden dood waren’

De 18-jarige Owen Lambert was met zijn studiegenoten op reis toen terrorist Khalid Masood met zijn Hyandai in Londen tientallen voetgangers aanreed. Hij overleefde het, maar dacht lange tijd dat hij de enige was van zijn vrienden.

“Het ging allemaal zo snel. Ik denk dat ik geraakt ben door de rechterspiegel.” Owen zag de auto niet aankomen en werd hard tegen de grond geslagen. Hij hield er een gapende wond op zijn hoofd aan over. Pas toen iemand hem er op wees, had Owen in de gaten hoe heftig hij bloedde. Maar de grote schrik kwam later pas.

Opgelucht

“Ik hoorde iemand zeggen dat mensen van de brug in het water wallen gevallen. Op dat moment dacht ik dat mijn vrienden dood waren.” Owen werd aan zijn hoofdwond behandeld in het ziekenhuis en later naar een hotel gebracht. Daar kreeg hij te horen dat zijn vrienden nog in leven waren. “Ik was onbeschrijflijk opgelucht.”

Mazzel

Hoewel een vriend er niet best aan toe was en nog in het ziekenhuis ligt, zullen ze het allemaal overleven. “We hebben ontzettend veel mazzel dat we hier heel en levend uit zijn gekomen.”

Overweldigende steun

Door alle hulp van vreemden is Owen vastberaden nu zelf de wereld een mooiere plek te maken. “Wat er woensdag is gebeurd, doet me realiseren dat je iedereen met liefde, tolerantie en begrip moet behandelen. Dat komt door alle overweldigende steun die ik kreeg van de hulpdiensten en iedereen die contact met zocht. Ze hielden me de hele dag door up to date over alles wat er gaande was terwijl ze de volgende dag weer een dienst van 12 uur voor de boeg hadden. Ze verdienen een medaille.”

London attack survivor speaks of the moment he thought his friends were killed https://t.co/YRvuH2kERp via @MetroUK — Simon Robb (@SimonRobb85) March 25, 2017

Bron: Metro UK. Beeld: Twitter, ANP