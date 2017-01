Aha, dit is waarom je paarse lippen krijgt van rode wijn

Je hebt vast wel eens een glas rode wijn afgeslagen, omdat je niet zo zat te wachten op paarse lippen en tanden. Want deze vlekken krijg je bepaald niet gemakkelijk van je lippen af, als ze er eenmaal op zitten.

Maar heb je je ook afgevraagd waar deze aanslag door ontstaat? Tannine (een stof in rode wijn) zorgt voor de rode of paarse aanslag op je lippen en tanden. Deze stof zit in de schil, steel en pit van een druif. En wanneer de rode wijn wordt gemaakt, komt tannine ook in het druivensap terecht. En dat is niet voor niets, want deze stof zorgt er voor dat je wijn lager houdbaar blijft. En ook de smaak wordt er door beïnvloed.

Vlek gadget

Dus deze boodsdoener van de aanslag hebben we wél nodig voor de wijn. Kortom, we kunnen beter nadenken over trucs hoe we deze vlekken kunnen verwijderen. Het Amerikaanse bedrijf Oenophilia, verkoopt online wijnaccessoires voor de ultieme wijnliefhebber. En ze hebben een extra gadget ontworpen, om rode wijnliefhebbers zonder aanslag te laten genieten van hun wijntje.

Het bedrijf komt met een zogeheten Wino Sipper. Dit is een wijnglas met een ingebouwd rietje. Dankzij dit (toch wel gekke ontwerp) mors je minder snel wijn op je kleding, en het zorgt ervoor dat je lippen en tanden vlekvrij blijven.

Tip

Maar je kunt het ook met een simpel huis-, tuin- en keukenmiddeltje oplossen. Pak een citroen, snijd hem doormidden en doe wat zout op de citroen. Wrijf de citroen zachtjes langs je lippen en klaar is Kees!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock