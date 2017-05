Deze superpapa heeft 6 baby’s in no time in hun pyjama

Deze Australische vader en zijn vrouw hebben 6 kinderen in de leeftijden 4, 4, 2, 1, 1, 1. Dankzij de drieling kregen ze 6 kinderen in 3 jaar. Hun dagen zijn soms hectisch, maar ze hebben vooral veel lol samen.

Routine

Natuurlijk moet je de nodige voorbereiding en discipline hebben om 6 kinderen in bad te doen en in hun pyjama te krijgen. Deze superpapa heeft de routine duidelijk goed in de vingers!

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: KIJK, Beeld: iStock