Dít gebeurt er als je papa alleen thuis laat met de baby

Als moeder van huis is, dansen papa en de baby op tafel… Dat moet Adam Ballard gedacht hebben toen hij een dag alleen thuis was met zijn zoontje van 4 maanden. Hij maakte een hilarische dansvideo op Michael Jacksons ‘Beat it’, die inmiddels al miljoenen keren bekeken is.

Bron: Love What Matters. Beeld: Istock