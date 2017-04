Deze papegaai heet Einstein en kan gesprekken voeren!

Einstein is een papegaai uit Zoo Knoxville in de Amerikaanse staat Tennessee. Deze week werd hij 30. De perfecte aanleiding om eens de woordenschat van de slimme vogel in de picture te zetten. Want die is enorm.

De grappige conversatie tussen de grijze papegaai en zijn trainer Adam Patterson ging dan ook meteen viral. Adam stelt verschillende vragen waar Einstein gepaste antwoorden op geeft. Maar hij kan nog veel meer kunstjes. Hij bootst bijvoorbeeld perfect dierengeluiden na, waaronder die van een wolf, kat en een hond.

De pientere papegaai Einstein doet zijn naam eer aan: hij kan minstens 200 woorden uitspreken (!) en weet er daarnaast ook nog 70 op commando te zeggen.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock

