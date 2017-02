Vervliegt jouw parfum (te) snel? Probeer dit slimme trucje eens

Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? Na het douchen en aankleden spuit je waarschijnlijk je favoriete parfum op. Vrouwen – de meeste mannen overigens ook – vinden het belangrijk om goed verzorgd voor de dag te komen. Daar hoort lekker ruiken ook bij.

Parfum kan goed aan de prijs zijn en daarom wil je het liefst dat je lievelingsgeur lekker lang blijft ruiken. Ook aan het einde van de dag nog. Niet dat het na een uurtje al is vervlogen en je weer opnieuw kan spuiten. Gelukkig is er een simpel trucje om meer uren uit je parfumflesje te halen: smeer van tevoren dit middeltje op en verbaas je over het resultaat. De geur blijft veel langer zitten op je huid. Probeer het eens! Kijk mee…

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

