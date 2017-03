Pascal (48): “Nou moet ik niet volschieten, daar gaat m’n make-up!”

“Als ik een jurkje aantrek, zie ik nog steeds de zware persoon die ik was.” Doktersassistente Pascal Pepping-Lacourt (48) is 42 kilo afgevallen.

Voorafgaand aan de metamorfose had ze haar maten doorgegeven aan styliste Liselotte. Pascal was in de veronderstelling dat ze maat 42 had, maar ze is nog veel slanker dan ze denkt: ze heeft maat 38 en past zelfs in een sample size maat 36. Wat een prestatie! “Koop niet te wijde kleding”, adviseert Liselotte dan ook: “Je mag gezien worden!”

Na de metamorfose bij Libelle realiseert Pascal zich dat ze er mag zijn. (Nou, hállo. En of!) En dat is een emotioneel moment…

