Filmpje van schattige peuter die broek niet dicht krijgt is een internethit

We weten allemaal hoe moeilijk het kan zijn om je skinny jeans aan te krijgen nadat je in het weekend (of met Pasen) iets te veel gegeten hebt. Deze schattige peuter herkent dat probleem.

De Amerikaanse Alyssa deelde op Facebook een video van haar zoontje die maar blijft proberen om een te kleine broek dicht te krijgen. Hij trekt nog een paar keer zijn buik in nadat zijn moeder het zegt, maar dat helpt niet. Op een gegeven moment heeft hij door dat dat echt niet gaat lukken en geeft hij maar op.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Kijk