Schattig: deze peuter is helemaal gefascineerd door z’n eigen schaduw

Peuters zien veel dingen voor de eerste keer en dan kan alles fascinerend zijn. Zelfs je eigen schaduw. Dit jongetje vond dat wel heel bijzonder.

Hoe kan je schaduw je eigenlijk overal volgen en hoe kan het überhaupt dat je ‘m ziet? Het is ook allemaal best ingewikkeld en de reactie van dit jochie op zijn eigen schaduw is heel schattig om te zien. Zo zouden we zelf af en toe ook wat meer naar de dingen om ons heen moeten kijken.

Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk.