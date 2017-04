Iek: deze peuters zijn beste vrienden met jachtluipaarden

Als je vroeger een huisdier had, dan was het vast je beste vriend. Dat geldt in elk geval wel voor de peuters Malan (3) en Kayla (1), alleen zijn hun huisdieren wel een tikkeltje ongebruikelijk… Ze spelen namelijk de hele dag met 2 jachtluipaarden!

De ouders van Malan en Kayla zijn ervaren dierentrainers en werken op een wildpark in Zuid-Afrika. Ze namen de 2 jachtluipaarden in huis toen ze nog jong waren, omdat de moeder niet voor het tweetal kon zorgen. Uiteindelijk willen ze de dieren weer terugbrengen in het wild.

Bron: Little Things. Beeld: Kijk