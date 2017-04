We piekeren er flink op los met z’n allen, maar het ding met piekeren is dat je er zo verdraaid weinig aan hebt. Deze vijf tips roepen je gepieker een halt toe.

Maak je je zorgen over iets waar je de controle over hebt? Dan kun je beter actie ondernemen in plaats van je gek te piekeren. Heb je er geen controle over? Dan gaat er heel lang en diep over nadenken je ook niet helpen. Kortom: stop. met. piekeren.

Werkelijkheid

Dat is natuurlijk een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien helpt dit je: uit een onderzoek dat 15 jaar geleden al werd gedaan, blijkt dat de meeste dingen waar we over piekeren nooit gebeuren. In dat onderzoek moesten mensen aangeven waar ze bang voor waren en een tijd later werd gekeken of die angsten werkelijkheid waren geworden. Bij 85% van de deelnemers was dat niet het geval. Bij 15% van de mensen bij wie hun grootste zorgen wel werkelijkheid werd, merkte 79% dat ze veel beter met de situatie konden omgaan dan ze hadden verwacht.

Dat betekent dat 97% van de dingen waar we ons zorgen over maken meer te maken heeft met onze neiging in rampscenario’s te denken dan met de realiteit. Geruststellend, toch?

Te veel stress is voor niemand goed, maar deze vijf handvatten helpen je je gepieker onder controle te houden.

Doe een rekensommetje

Daarmee bedoelen we in dit geval niet dat je letterlijk moet gaan hoofdrekenen. Het probleem met angsten is dat we ons focussen op wat er kán gebeuren in plaats van wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Dus ja, het kán zijn dat de aarde zich onder je voeten opensplijt net wanneer jij daar loopt, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Als we onze keuzes alleen zouden baseren op alles wat er mogelijk zou kunnen zijn, zouden we verlamd raken van angst. Vraag je de volgende keer wanneer je ligt te piekeren dus af hoe groot de kans is dat iets echt gebeurt en of die mogelijkheid gelijk staat aan de hoeveelheid mentale energie die je eraan spendeert. Anticiperen op je angst

Een hoop dingen waar we ons zorgen over maken gaan niet over dingen die nu gebeuren, maar over dingen die eventueel ooit zouden kunnen gaan gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je accepteert dat onzekerheid onderdeel is van het leven. Het probleem is dat piekeraars dat gevoel van onzekerheid vaak verwarren met een gedoemde toekomst, terwijl onzekerheid in feite juist neutraal is: het kan alle kanten op. Onzekerheid beschouwen als iets wat er nou eenmaal bij hoort, helpt je meer in het nu te leven. Wat is het ergste wat er kan gebeuren?

Vraag jezelf dat oprecht af. Wanneer je piekert, tuimel je van het ene in het andere rampscenario en raak je verwikkeld in je eigen emoties zonder je af te vragen waar je nou écht bang voor bent. Dwing jezelf om logisch na te denken om je gedachtes in perspectief te plaatsen. Wees mindful

In het moment leven houdt in dat je kan focussen op wat je nu aan het doen bent in plaats van rond te zwemmen in je eigen gedachtes. Natuurlijk is het slim om vooruit te kijken en doelen te stellen, maar het is ook belangrijk om het verleden los te laten en je geen zorgen te maken over wat de toekomst voor je in petto heeft. Alleen dan ben je echt verbonden met het heden en heb je helder zicht op wat er nu belangrijk is. En tot slot… stop met je zorgen te maken over je zorgen te maken

Het is normaal dat je je zorgen maakt en je zorgen maken over het feit dat je je zoveel zorgen maakt, brengt je alleen maar verder van huis. Zie piekeren daarom als een emotie die net als woede en blijdschap komt en gaat. Je gepieker en je emoties accepteren in plaats van ze te onderdrukken, zorgt ervoor dat het normaliseert en je er makkelijker mee kunt dealen.

Don’t worry, be happy. 🙂

