Pilote begint vlak voor vertrek wartaal uit te slaan tegen passagiers in vliegtuig

Wat zou jij doen als je in een vliegtuig klaar zit voor vertrek en er stapt een pilote binnen, in haar gewone kleren, die vervolgens wartaal begint uit te slaan over de intercom. Het overkwam de passagiers van vlucht 455 van United Airlines.

Afgelopen zaterdag zou de pilote een vlucht vliegen van Austin naar San Francisco. De vrouw kwam pas binnen in het toestel toen alle passagiers al lang op hun plek zaten. Ze pakte de microfoon en verontschuldigde zich. De vrouw vroeg of het goed was als ze in haar gewone kleren zou vliegen, in plaats van in uniform. Dat vonden de meeste passagiers wel prima, maar daarna werd het verhaal een stuk verontrustender.

In een scheiding

“Sorry dat ik een beetje laat ben, maar ik zit midden in een scheiding”, zei de vrouw door de speaker. Daarna ging de speech alle kanten op, maar vooral bergafwaarts. De vrouw zei iets ongemakkelijks over eenheid nadat ze een koppel van gemengde komaf zag zitten, begon daarna over Donald Trump en Hillary Clinton, en zei tenslotte dat ze bij Oprah in de show zou komen.

Trillen op de benen

Uiteindelijk vroeg ze aan de passagiers of er iemand van boord wilde. Passagier Randy twijfelde geen moment en stond op, net als een aantal andere passagiers. Hij noemde het incident angstaanjagend: “Ik stond te trillen op mijn benen.”

So, y’all. I’m shaking right now. I just left my @united flight 455 ‘cos the captain demonstrated that she was not mentally in a safe space. — Randy Reiss (@undeadsinatra) February 11, 2017

Andere piloot

Nadat hij was uitgestapt vertelde de man op Twitter wat er gebeurd was en lichtte United Airlines in. De maatschappij haalde de pilote van de vlucht en regelde een andere vlieger. “Ik hoop dat ze de hulp krijgt die ze nodig heeft”, tweette Randy. Hij zag de pilote later huilend en onder begeleiding uit het vliegtuig stappen en gaf haar een knuffel. De vrouw was nog steeds erg in de war: “Wij zouden samen een show moeten hebben. We zouden een boek moeten schrijven”, zei ze tegen hem. Na een vertraging van 2 uur kwamen de passagiers alsnog op hun bestemming aan.

