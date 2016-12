Deze pinguïn weet niet zeker of hij de zee wel zo leuk vindt

Als een vis in het water is een uitdrukking die prima opgaat voor ’n pinguïn en de zee. Alle pinguïns? Nou, nee. Dit exemplaar weet nog niet zo zeker of hij wel gecharmeerd is van al dat water.

Wel, niet, wel, niet, je ziet het ‘m denken terwijl hij wordt achtervolgd door het zeewater dat op het strand slaat.

Berichten van Libelle gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

LEES OOK:

Bron & beeld: KIJK