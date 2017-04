“POEP AAN JE SCHOEN!” Beau van Erven Dorens is… Jeroentje

“POEP AAN JE SCHOEN!” Wie kent deze bekende uitspraak van Jeroentje niet? In deze – voor iedereen bekende – strip stelt Catootje Jeroentje voor aan haar ouders Jan en Jans.

Jeroentje laat zich natúúrlijk van zijn beste kant zien met zijn rare uitspraken. Catootje kan haar lachen niet inhouden, Jan wordt er per ongeluk mee besmet en Jans? Die weet nog niet zo zeker of ze blij moet zijn met de komst van Jeroentje…

Kan jij dit beter dan Beau?

Word jij de nieuwe voorleesstem van Jan, Jans en de kinderen?

Klik dan hier en kijk wat je moet doen!

Over Jan, Jans en de kinderen

Wie kent ze niet? De familie Jan, Jans en de kinderen met hun nostalgische strips. Iedereen is ermee groot geworden. Voor Libelle TV zijn de leukste strips uitgezocht en ingesproken door bekende Nederlanders en later nog door…

Bron & beeld: Libelle TV