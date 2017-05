De populaire avocado, maar dan anders: gevuld met een gepocheerd ei

De avocado is niet meer weg te denken uit onze gerechten. En dat is helemaal erg! Want deze van origine Mexicaanse vrucht is erg gezond.

Hij zit boordevol vitamines, voedingsstoffen en gezonde vetten. Je eet ‘m door de salade, op brood of in de couscous. Maar heb je ooit wel eens een avocado als hoofdingrediënt gebruikt? Zoals deze heerlijke, gevulde avocado in Vet Lekker?

Over Vet Lekker

Gerechten waarvan het water je in de mond loopt, dát zijn de video’s van Vet Lekker. Maar ook makkelijk te maken en passend bij elke lekkerbek!

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV