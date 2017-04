Dít kreeg prinses Ariane voor haar 10e verjaardag

Het was weer groot feest bij de koninklijke familie: prinses Ariane is begin deze week 10 jaar oud geworden.

En dat betekent dat álle dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima tieners zijn. Het prinsesje heeft vast en zeker getrakteerd op haar school, maar of dat een creatie was die haar moeder heeft gebakken? Daar zullen we nooit achter komen. Wat we wél weten is wat de prinses voor haar 10e verjaardag cadeau kreeg… Bekijk snel de video.

Verder gaven de koning en koningin voor de 25e keer de Uitblinkerslunch. En daar was ook iemand aanwezig waarvan je het misschien niet zo gauw had verwacht. Kijk gauw!

Bron & beeld: Libelle TV