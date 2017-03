Ontspannend..? Python geeft klanten nekmassages bij Duitse kapper

Een Duitse kapper haalt flink wat klandizie binnen door een onwaarschijnlijke werknemer in te huren… Namelijk een python die nekmassages geeft.

Frank Doehlen is eigenaar van de Haar Mode Team salon in Dresden, en zegt dat hij de python (die grappig genoeg Monty heet!) in huis haalde, nadat hij geïnspireerd raakte op een reis in Zuid-Afrika waar hij iets soortgelijks zag.

Er is zoveel vraag naar naar de services van python Monty, dat hij die twee dagen per week aanbiedt. “Maar alleen op afspraak. In de salon is geen ruimte voor Monty’s terrarium. Ik breng hem alleen mee als klanten er specifiek naar vragen,” zegt hij bij Bild. Dat doet hij al 13 jaar, en in al die tijd zijn er nog geen ongelukken gebeurd.

De slang is meer dan een meter lang en bestaat voor 90% uit spieren, wat hem een ideale masseur zou maken. Vandaar dat klanten regelmatig speciaal voor Monty terugkomen.

