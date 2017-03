In deze maand verwachten Rafael en Estavana hun kindje

Voor Rafael van der Vaart en Estavana Polman kwam een grote droom uit toen ze in verwachting bleek van hun eerste kindje samen. En nu blijkt dat dat kindje al veel sneller komt dan we dachten.

Na de zwangerschapsaankondiging bleef het een tijdje stil rondom het koppel. Nu blijkt dat Estavana al in juni is uitgerekend! Over twee maanden komt hun dochtertje ter wereld en wordt Rafs zoon Damián een grote broer. De voetballer kan in ieder geval niet wachten. Tegenover Volkskrant liet hij al weten hoe gelukkig hij is met zijn handbalster. “We hebben elkaar. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. (…) Ik ben altijd een gelukkig mens geweest, maar nu wel extra.”

Allemaal in koor: áááh.

Bron: Beau Monde. Beeld: Brunopress