In de meeste commercials voor sportkleding zie je alleen maar modellen met superstrakke buikjes en gespierde armen. Maar fitness is voor iedereen, wat voor lichaam je ook hebt: dat is de boodschap in de nieuwe reclame van kledingmerk Lane Bryant.

In de video zie je plussize atlete Krista Hendersen terwijl ze aan het fitnessen is. Ze praat over haar passie voor triatlons: een sport waarin mensen erg bemoedigend zijn. “Iedereen die triatlons doet weet hoe zwaar het is. Er is daarom heel veel respect en liefde voor iedereen die het aandurft.”

Maatje meer

Mensen met een maatje meer vinden het soms moeilijk om naar de sportschool te gaan. Hendersen en het kledingconcern willen daarom met deze commercial een belangrijke boodschap verspreiden: fitness is voor iedereen, welke maat of vorm je ook hebt.

“Seize the day. In whatever body you have today.” Preach @borntoreignathletics Een foto die is geplaatst door Lane Bryant (@lanebryant) op 6 Jan 2017 om 5:11 PST

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Lane Bryant