Reisvlogger Bonnie: “Dit is waarom jij ook naar Oman moet gaan!”

Reisvlogger Bonnie is deze week te vinden in Muscat, de hoofdstad van het mooie Oman.

Oman is een islamitisch land en gelegen naast Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten. Muscat is nog niet zo bekend bij toeristen als het nabijgelegen Dubai. Wat een groot pluspunt is, Muscat is namelijk een stuk rustiger, maar toch zeer indrukwekkend. Bonnie bezoekt vandaag met dochter Mia prachtige moskeeën en ze laat ons zien waarom wij Muscat echt niet mogen missen.

Bron & beeld: Libelle TV