Restjes pizza? De volgende dag maak je ze zo weer knapperig

Waren je ogen toch groter dan je maag en is de helft van je pizza nog over? Wat een geluk! Dat betekent dat je morgen opnieuw kunt genieten van een paar lekkere restjes pizza! En nee, dan hebben we niet over slappe, zompige korsten, taaie kaas en opgedroogde tomatensaus. Je kunt de restjes namelijk weer heerlijk knapperig en smaakvol maken. Alsof je nét weer pizza besteld hebt. Kijk maar gauw hoe!

